Рособрнадзор разработает модель устного экзамена по истории для 9-х классов

Рособрнадзор начал разработку модели проведения обязательного устного экзамена по истории для учеников девятых классов. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев в беседе с РИА «Новости» .

«Принято решение, что в девятых классах будет обязательно устный экзамен по истории, и он стартует с 2028 года. Сейчас отрабатываются модели проведения такого экзамена», — сказал он.

По словам Музаева, в Рособрнадзоре намерены постепенно с каждым годом повышать значимость истории и историческую подготовку среди школьников.

В Минпросвещения журналистам объяснили, что новый экзамен послужит допуском к ОГЭ. Содержание будет основано на учебниках — задания уже разрабатывают.

Ранее стало известно, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев лично вносил правки в новый учебник по обществознанию.