Медведев лично вносил правки в новый учебник по обществознанию

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев лично участвовал в доработке нового учебника по обществознанию. Об этом сообщил помощник президента Владимир Мединский на полях XIV Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) в рамках сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции». Его процитировало РИА «Новости» .

«Сейчас учебник лучше. Он рассказывает об обществе в практическом смысле», — сказал он.

По его словам, у нового пособия выдающийся редактор — известный правовед Дмитрий Медведев, который собственноручно вносит туда все необходимые корректировки.

Сегодня на ПМЮФ презентовали новый учебник для девятых классов, который выпустило издательство «Просвещение-Союз». Минпросвещения уже включило пособие в федеральный список, с 1 сентября по нему будут учиться в российских школах.