Рособрнадзор опубликует результаты пересдачи ЕГЭ не позднее 17 июля
Рособрнадзор: результаты пересдачи ЕГЭ опубликуют не позднее 17 июля
Результаты пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) опубликуют не позднее 17 июля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на горячую линию Рособрнадзора.
Выпускники, которые пересдадут ЕГЭ в дополнительные дни 8 и 9 июля, узнают свои баллы 17 июля, на следующий день результаты утвердит государственная комиссия.
Сдать экзамен в эти дни смогут только выпускники 2026 года. В среду, 8 июля, пройдут испытания по информатике, русскому языку, литературе, физике, химии и письменному иностранному. В четверг 9 июля — по биологии, географии, математике, истории, обществознанию и устному иностранному.
Результат, полученный в эти дни, станет итоговым, даже если при первой попытке баллы были выше. Поэтому специалисты советуют тщательно продумать, стоит ли идти на пересдачу.