Не все потеряно. Куда и как подавать апелляцию на результаты ЕГЭ
Блогер Филин: на очную апелляцию итогов ЕГЭ лучше идти вместе со взрослым
Основные дни ЕГЭ позади, и не все выпускники окажутся удовлетворены результатами. Что делать, если провалили экзамен, куда и как подавать апелляцию и как понять, есть ли реальный шанс повысить свой балл, — в материале 360.ru.
Какие бывают апелляции по итогам ЕГЭ?
Существуют апелляции о нарушении порядка проведения экзамена и о несогласии с выставленными баллами. Постфактум можно подать только последнюю.
«Если на экзамене было шумно, плохо работал компьютер на ЕГЭ по информатике, не выдали вовремя бланки или каким-то другим образом был нарушен порядок проведения экзамена, такую апелляцию нужно подавать, не выходя из пункта проведения экзамена. То есть не после того, как вы посоветуетесь с мамой, проанализируете ситуацию дома, а сразу», — рассказал 360.ru образовательный блогер Арсений Филин.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается, например, если в тестовой части какой-то ответ распознали неверно или если речь идет о части с развернутым ответом, которую проверяют эксперты, а не компьютер.
Как подать апелляцию о несогласии с результатами ЕГЭ
Заявление необходимо подать в течение двух рабочих дней после объявления результатов. Это можно сделать либо через школу, либо там, где вы регистрировались на экзамен (например, если вы выпускник прошлых лет и записывались на ЕГЭ самостоятельно).
Совсем необязательно идти на очную апелляцию в одиночку. Можно и даже стоит взять кого-то из взрослых, например отца или мать, репетитора или юриста, — в этом случае придется оформить доверенность на представление интересов.
Если вы приходите одни, на вас могут оказать эмоциональное давление, и будет труднее отстаивать свою позицию. Когда перед вами сидят два взрослых человека, которые всем своим видом показывают, что разбираются в предмете намного лучше, чем вы, этому непросто противостоять, даже если вы абсолютно правы.
Арсений Филин
Перед тем как идти на апелляцию, нужно обязательно перепроверить свою работу и убедиться, что там нет серьезных ошибок, которые эксперты могли не заметить. В некоторых случаях есть не только шанс не добиться улучшения результата, но и риск потерять баллы.
Стоит найти на сайте ФИПИ методичку для экспертов с подборкой сканов реальных работ прошлых лет с комментариями о том, за что снимали или не снимали баллы. Аргументируя позицию, можно ссылаться на похожие кейсы. Это может быть сильным аргументом.
Может ли апелляция итогов ЕГЭ проходить онлайн
Во многих регионах апелляция проходит исключительно в формате чата. Нельзя прикрепить фотографии, скриншоты, связаться с экспертами по видео. Экзаменуемый и эксперты просто пишут друг другу текст, пытаясь доказать свою позицию. Кроме того, на общение в чате дается всего 20 минут — после этого человека выкидывает из него. Без предварительной подготовки приступать к такому диалогу нет смысла.
Стоит заранее прописать аргументы, сразу добавить ссылки на нормативные акты, одобренные учебники или методички с сайта ФИПИ. Когда запустится таймер, можно будет просто копировать фрагменты из документа в окно чата, а не тратить время на набор текста.
История переписки не сохранится. Поэтому если захотите оспаривать результаты и дальше, лучше делать скриншоты или снимать экран.
В каких случаях оспаривать результаты ЕГЭ бессмысленно
- Вас не устроила формулировка заданий. Если какая-то задача на экзамене показалась некорректной, подразумевающей несколько ответов или просто сомнительной, на самом экзамене можно попросить служебную записку и изложить в ней претензии. На апелляции их вряд ли будут слушать.
- Вы знали материал, но ошиблись в ответе. Экспертов интересует только то, что вы написали, а также соответствует ли это необходимым критериям. Показывать черновики тоже нет смысла.
- Вас удалили с экзамена. Выпускников, которых поймали со шпаргалкой, телефоном или на других грубых нарушениях, лишают права на пересмотр баллов.
Что делать, если улучшить результат экзамена на апелляции не удалось
Можно обратиться в Рособрнадзор, Министерство просвещения и региональное Министерство образования с просьбой перепроверить вашу работу и корректно ее оценить. Ответ подготовят в течение месяца.
«Обычно приходит ответ в стиле: нарушений не выявлено, работа оценена верно. Но такие бумаги являются официальным письменным основанием для того, чтобы попробовать оспорить свои баллы в суде», — подчеркнул Филин.
В этом случае можно привлечь сторонних экспертов — например, преподавателя или профессора из вуза.
Практика оспаривания результатов ЕГЭ в суде сложилась, причем нередко выпускникам удается добиться повышения баллов. Однако суды могут длиться долго, и к окончанию разбирательства приемная кампания, скорее всего, завершится.
Кому стоит идти на пересдачу или сдавать экзамен в резервный день
Дополнительные дни для пересдачи — в этом году это 8 и 9 июля — создали именно для выпускников школ. Окончивших школу в предыдущие годы не допустят. В один из этих дней можно пересдать один любой предмет на свой вкус.
Кроме того, можно воспользоваться резервным днем — 22, 23, 24 и 25 июня. Прийти можно, если вы написали ниже порогового уровня один из обязательных предметов (русский или математику). Для тех, кто не преодолел порог по обоим предметам, пересдача предусмотрена только осенью. В этом году дополнительный период приходится на 4, 8 и 23 сентября.
«Перед тем как идти на пересдачу в дополнительные дни, нужно тщательно все взвесить, потому что предыдущий результат автоматически аннулируется. Из двух попыток вам зачтут не лучший, а последний результат», — предупредил Филин.
Резервным днем также можно воспользоваться, если вы не пришли на экзамен в основную дату по документально подтвержденной уважительной причине (решение о допуске к сдаче в резервный день принимает государственная экзаменационная комиссия), досрочно ушли по состоянию здоровья или не завершили экзамен по внешним обстоятельствам.
Кроме того, к сдаче в резервный день допустят тех, кому удовлетворили апелляцию о нарушении порядка проведения экзамена. А еще на этот день перенесут экзамен в случае массового аннулирования результатов. Это редко, но случается. Например, если нарушения правил проведения экзамена выявили по камерам или камера сломалась.
Собеседник 360.ru напомнил об одном из грубых нарушений: в 2020 году в Норильске организаторы посреди экзамена выгнали всех в коридор, а потом рассадили по новым местам, причем после пересадки выпускникам достались чужие бланки. В подобных ситуациях результаты должны аннулировать всей аудитории.