Сегодня 20:52 Не все потеряно. Куда и как подавать апелляцию на результаты ЕГЭ Блогер Филин: на очную апелляцию итогов ЕГЭ лучше идти вместе со взрослым 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Образование

ЕГЭ

Вузы

Суд

Школы

Правила

Экзамены

Образование

Основные дни ЕГЭ позади, и не все выпускники окажутся удовлетворены результатами. Что делать, если провалили экзамен, куда и как подавать апелляцию и как понять, есть ли реальный шанс повысить свой балл, — в материале 360.ru.

Какие бывают апелляции по итогам ЕГЭ?

Существуют апелляции о нарушении порядка проведения экзамена и о несогласии с выставленными баллами. Постфактум можно подать только последнюю. «Если на экзамене было шумно, плохо работал компьютер на ЕГЭ по информатике, не выдали вовремя бланки или каким-то другим образом был нарушен порядок проведения экзамена, такую апелляцию нужно подавать, не выходя из пункта проведения экзамена. То есть не после того, как вы посоветуетесь с мамой, проанализируете ситуацию дома, а сразу», — рассказал 360.ru образовательный блогер Арсений Филин.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается, например, если в тестовой части какой-то ответ распознали неверно или если речь идет о части с развернутым ответом, которую проверяют эксперты, а не компьютер.

Как подать апелляцию о несогласии с результатами ЕГЭ

Заявление необходимо подать в течение двух рабочих дней после объявления результатов. Это можно сделать либо через школу, либо там, где вы регистрировались на экзамен (например, если вы выпускник прошлых лет и записывались на ЕГЭ самостоятельно). Совсем необязательно идти на очную апелляцию в одиночку. Можно и даже стоит взять кого-то из взрослых, например отца или мать, репетитора или юриста, — в этом случае придется оформить доверенность на представление интересов.

Если вы приходите одни, на вас могут оказать эмоциональное давление, и будет труднее отстаивать свою позицию. Когда перед вами сидят два взрослых человека, которые всем своим видом показывают, что разбираются в предмете намного лучше, чем вы, этому непросто противостоять, даже если вы абсолютно правы. Арсений Филин

Перед тем как идти на апелляцию, нужно обязательно перепроверить свою работу и убедиться, что там нет серьезных ошибок, которые эксперты могли не заметить. В некоторых случаях есть не только шанс не добиться улучшения результата, но и риск потерять баллы. Стоит найти на сайте ФИПИ методичку для экспертов с подборкой сканов реальных работ прошлых лет с комментариями о том, за что снимали или не снимали баллы. Аргументируя позицию, можно ссылаться на похожие кейсы. Это может быть сильным аргументом.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Может ли апелляция итогов ЕГЭ проходить онлайн

Во многих регионах апелляция проходит исключительно в формате чата. Нельзя прикрепить фотографии, скриншоты, связаться с экспертами по видео. Экзаменуемый и эксперты просто пишут друг другу текст, пытаясь доказать свою позицию. Кроме того, на общение в чате дается всего 20 минут — после этого человека выкидывает из него. Без предварительной подготовки приступать к такому диалогу нет смысла. Стоит заранее прописать аргументы, сразу добавить ссылки на нормативные акты, одобренные учебники или методички с сайта ФИПИ. Когда запустится таймер, можно будет просто копировать фрагменты из документа в окно чата, а не тратить время на набор текста. История переписки не сохранится. Поэтому если захотите оспаривать результаты и дальше, лучше делать скриншоты или снимать экран.

В каких случаях оспаривать результаты ЕГЭ бессмысленно

Вас не устроила формулировка заданий. Если какая-то задача на экзамене показалась некорректной, подразумевающей несколько ответов или просто сомнительной, на самом экзамене можно попросить служебную записку и изложить в ней претензии. На апелляции их вряд ли будут слушать.

Вы знали материал, но ошиблись в ответе. Экспертов интересует только то, что вы написали, а также соответствует ли это необходимым критериям. Показывать черновики тоже нет смысла.

Вас удалили с экзамена. Выпускников, которых поймали со шпаргалкой, телефоном или на других грубых нарушениях, лишают права на пересмотр баллов.

Что делать, если улучшить результат экзамена на апелляции не удалось

Можно обратиться в Рособрнадзор, Министерство просвещения и региональное Министерство образования с просьбой перепроверить вашу работу и корректно ее оценить. Ответ подготовят в течение месяца. «Обычно приходит ответ в стиле: нарушений не выявлено, работа оценена верно. Но такие бумаги являются официальным письменным основанием для того, чтобы попробовать оспорить свои баллы в суде», — подчеркнул Филин. В этом случае можно привлечь сторонних экспертов — например, преподавателя или профессора из вуза.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Практика оспаривания результатов ЕГЭ в суде сложилась, причем нередко выпускникам удается добиться повышения баллов. Однако суды могут длиться долго, и к окончанию разбирательства приемная кампания, скорее всего, завершится.

Кому стоит идти на пересдачу или сдавать экзамен в резервный день

Дополнительные дни для пересдачи — в этом году это 8 и 9 июля — создали именно для выпускников школ. Окончивших школу в предыдущие годы не допустят. В один из этих дней можно пересдать один любой предмет на свой вкус. Кроме того, можно воспользоваться резервным днем — 22, 23, 24 и 25 июня. Прийти можно, если вы написали ниже порогового уровня один из обязательных предметов (русский или математику). Для тех, кто не преодолел порог по обоим предметам, пересдача предусмотрена только осенью. В этом году дополнительный период приходится на 4, 8 и 23 сентября.

«Перед тем как идти на пересдачу в дополнительные дни, нужно тщательно все взвесить, потому что предыдущий результат автоматически аннулируется. Из двух попыток вам зачтут не лучший, а последний результат», — предупредил Филин.

Фото: РИА «Новости»

Резервным днем также можно воспользоваться, если вы не пришли на экзамен в основную дату по документально подтвержденной уважительной причине (решение о допуске к сдаче в резервный день принимает государственная экзаменационная комиссия), досрочно ушли по состоянию здоровья или не завершили экзамен по внешним обстоятельствам. Кроме того, к сдаче в резервный день допустят тех, кому удовлетворили апелляцию о нарушении порядка проведения экзамена. А еще на этот день перенесут экзамен в случае массового аннулирования результатов. Это редко, но случается. Например, если нарушения правил проведения экзамена выявили по камерам или камера сломалась. Собеседник 360.ru напомнил об одном из грубых нарушений: в 2020 году в Норильске организаторы посреди экзамена выгнали всех в коридор, а потом рассадили по новым местам, причем после пересадки выпускникам достались чужие бланки. В подобных ситуациях результаты должны аннулировать всей аудитории.