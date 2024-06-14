Рособрнадзор опроверг сообщения о высоких баллах ЕГЭ за упоминание Путина

Рособрнадзор: упоминание цитат Путина не влияет на баллы за сочинение на ЕГЭ

Упоминание президента Владимира Путина в сочинениях на экзаменах по русскому языку не повысит баллы по итогам ЕГЭ. Об этом РИА «Новости» сообщили в Рособрнадзоре.

«Упоминание конкретных личностей или персоналий (в сочинении — прим. ред.) в обосновании своего отношения не дает никаких преимуществ участнику экзамена», — уточнили в ведомстве.

В сочинении по русскому языку выпускник может привести пример, опираясь на жизненный, читательский или историко-культурный опыт. Но все источники примера — равноценны.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что готовы обсудить отказ от ЕГЭ в России в случае понятной и объективной альтернативы. Сейчас модель единого государственного экзамена постоянно совершенствуют.

Основной период проведения ЕГЭ в России проходит с 23 мая по 5 июля. В 2024 году в России ввели возможность пересдачи одного экзамена по выбору.