Условие отмены ЕГЭ в России озвучили в Рособрнадзоре

Рособрнадзор готов обсуждать отмену ЕГЭ при наличии понятной альтернативы

Рособрнадзор готов обсудить вероятный отказ от ЕГЭ в России в случае понятной и объективной альтернативы. Об этом ТАСС на полях ПМЭФ-2024 заявил глава ведомства Анзор Музаев.

По его словам, модель единого государственного экзамена в России постоянно совершенствуют.

«Мы со стороны Рособрнадзора полностью открыты к конструктивным предложениям. Если предложат рабочую схему, понятный и объективный экзамен, мы готовы обсуждать альтернативу ЕГЭ», — заявил Музаев.

Группа депутатов направила в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в России и возвращению традиционных государственных экзаменов. Парламентарии уточняли, что полученные до вступления в силу этого закона результаты ЕГЭ будут действительны четыре года после сдачи. Если закон примут, то он вступит в силу с 1 января 2025 года.

Слияние сил. Подмосковье и холдинг «Строительный альянс» подготовили новый проект

Документальные фильмы общества «Знание» об индустриях собрали более 2 млрд просмотров

Холдинг Т1 поделился на ПМЭФ прогнозами развития IT-рынка

Без флагов и гимнов. Слуцкер рассказала о Спецолимпиаде без политики

Багреева: туроператор Москвы присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте