Условие отмены ЕГЭ в России озвучили в Рособрнадзоре
Рособрнадзор готов обсуждать отмену ЕГЭ при наличии понятной альтернативы
Рособрнадзор готов обсудить вероятный отказ от ЕГЭ в России в случае понятной и объективной альтернативы. Об этом ТАСС на полях ПМЭФ-2024 заявил глава ведомства Анзор Музаев.
По его словам, модель единого государственного экзамена в России постоянно совершенствуют.
«Мы со стороны Рособрнадзора полностью открыты к конструктивным предложениям. Если предложат рабочую схему, понятный и объективный экзамен, мы готовы обсуждать альтернативу ЕГЭ», — заявил Музаев.
Группа депутатов направила в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в России и возвращению традиционных государственных экзаменов. Парламентарии уточняли, что полученные до вступления в силу этого закона результаты ЕГЭ будут действительны четыре года после сдачи. Если закон примут, то он вступит в силу с 1 января 2025 года.