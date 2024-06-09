Приходи через год. Не все школьники смогут пересдать ЕГЭ 4 и 5 июля

Пересдать один из предметов ЕГЭ смогут лишь те школьники, которые имеют уважительную причину или плохо чувствовали себя на экзамене. Об этом ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, выпускников, которых удалили с тестирования из-за нарушений после использования телефона или шпаргалки, не допустят до пересдачи в 2024 году.

«Новый порядок пересдачи не станет подарком для нарушителей. Если ты пришел списывать, сдать нечестно с телефоном или шпаргалкой, то приходи через год», — подчеркнул он.

В 2024 году в России ввели возможность пересдачи одного ЕГЭ по выбору, этим правом выпускники могут воспользоваться 4 и 5 июля. Музаев выразил уверенность, что большого количества пересдач не будет, однако комиссия пойдет навстречу тем, кто переволновался или плохо себя чувствовал на экзамене.

Ранее Госдума выступила за введение федеральных правил приема ЕГЭ.