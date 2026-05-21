Рособрнадзор не будет вводить устный экзамен по истории для 11-классников

Выпускники 11-х классов не будут сдавать обязательный устный экзамен по истории. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на радио РБК во время горячей линии, посвященной ГИА-2026.

По его словам, сейчас таких планов нет, и обсуждения на этот счет не ведут.

«Все эксперты и со стороны Минпросвещения, и со стороны учительского сообщества, и со стороны академий <...> пришли к выводу, что на сегодняшний день предметов у нас достаточно», — сказал он.

Ранее Музаев сообщал, что с 2028 года экзамен по истории введут для девятиклассников. Его будут проводить в устном формате. Разработкой экзамена сейчас занимается Федеральный институт педагогических измерений.

Об этой инициативе еще в начале марта рассказывал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Экзамен нужно будет сдать, чтобы получить допуск к государственной итоговой аттестации.