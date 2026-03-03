В девятых классах введут устный экзамен по истории для допуска к ОГЭ

С 2027–2028 учебного года девятиклассникам нужно будет сдавать устный экзамен по истории, чтобы получить допуск к государственной итоговой аттестации. Проводить его будут с января по апрель. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

«Принято решение о введении устного экзамена по истории для девятых классов перед основным государственным экзаменом, это единый устный экзамен для всех школьников», — заявил он.

Кравцов напомнил, что в ЕГЭ уже ввели историческое сочинение. Теперь расширят проверку знаний, добавляя в девятом классе устную форму. Такой формат заработает с 2027–2028 учебного года. На экзамене в том числе оценят умение школьников размышлять.

