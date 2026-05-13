Девятиклассники будут сдавать обязательный устный экзамен по истории с 2028 года

Российские девятиклассники с 2028 года будут сдавать обязательный устный экзамен по истории. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«В 2028 году предмет „История“ в устном формате будет проводиться», — подчеркнул он.

Разработкой модели экзамена уже занимается Федеральный институт педагогических измерений. Перед введением новый формат планируют обсудить с учителями и экспертным сообществом, а затем провести апробацию и общественное обсуждение. Глава Рособрнадзора назвал историю важным предметом, поэтому приняли решение о введении устной формы проверки знаний.

Мишустин подчеркнул, что экзамены остаются серьезным испытанием для школьников, родителей и педагогов, поэтому важно выстраивать обратную связь с регионами и делать процедуры максимально комфортными.

О планах ввести единый устный экзамен по истории в марте говорил министр просвещения Сергей Кравцов. Новый формат должен дополнить существующие формы проверки знаний.