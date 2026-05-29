Рособрнадзор назвал дату первого экзамена по истории для девятиклассников

Обязательный устный экзамен по истории для девятиклассников должен пройти в марте–феврале 2028, поделился планами руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«К 2028 году в феврале или марте, мы пока точно не определились, планируется уже устный экзамен по истории обязательным для всех выпускников 9-х классов», — заявил чиновник.

Ранее Музаев уже анонсировал нововведение на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Модель экзамена разрабатывает Федеральный институт педагогических измерений. Также планируется обсуждение нового формата с учителями и экспертным сообществом, провести апробацию и общественное обсуждение.

Также глава Рособрнадзора сообщил, что выпускники 11-х классов сдавать в обязательном порядке историю не будут.