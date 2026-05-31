Эксперты Минздрава посоветовали при подготовке к ЕГЭ повторять материал вслух или переписывать его на память

Для эффективного запоминания информации перед сдачей ЕГЭ нужно повторять материал вслух или переписывать его на память. Такие рекомендации дали эксперты Минздрава России, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По информации министерства, одна из лучших схем запоминания — повторение информации через 20 минут после первого изучения, затем через 6–8 часов и еще раз через сутки. После закрытия учебника важно письменно или вслух воспроизвести основные мысли изученной темы.

Кроме того, перед экзаменами необходимо спать не менее 7–8 часов. В это время мозг обрабатывает накопленную за день информацию, что способствует более качественному ее усвоению.