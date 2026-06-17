РГГУ принял регламент использования нейросетей в образовании и науке

Студенты и научные работники Российского государственного гуманитарного университета смогут использовать нейросети и искусственный интеллект только в качестве вспомогательного инструмента. Как сообщили в пресс-службе вуза, такие правила прописали в новом регламенте.

Документ предусматривает, что ИИ можно использовать для поиска и систематизации информации, а также для обработки большого массива данных. За творческую и аналитическую часть работы должен отвечать человек.

Регламент запретил использовать нейросети для разработки исследовательских гипотез, написания текста, интерпретации данных или формулировки выводов. Кроме того, авторов научных работ обязали прописывать в специальном разделе методику с нейросетью с перечнем запросов.

«Принятие этого регламента — шаг не просто своевременный, а жизненно необходимый. Мы осознаем, что искусственный интеллект — это реальность, которую невозможно игнорировать или просто запретить», — заявил ректор РГГУ Андрей Логинов.

Он подчеркнул, что специалистам придется вернуться к этому вопросу, чтобы понять, как в будущем проводить оценку знаний студентов.

Проректор РГГУ Ольга Павленко заявила, что задача регламента — защита вуза от академической недобросовестности, потому что действующие системы антиплагиата не всегда вычисляют сгенерированные тексты. Поэтому теперь студентам и научным работникам нужно подтверждать личное авторство.

Для РГГУ это еще и личная история. В 2023 году студент вуза написал выпускную квалификационную работу при помощи нейросетей. Проверка на плагиат показала 82% оригинальности. При этом комиссия оценила работу на «удовлетворительно».