Результаты ОГЭ предложили учитывать при поступлении в техникумы и колледжи
Музаев: результаты ОГЭ нужно учитывать при поступлении в колледжи
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев предложил учитывать результаты экзаменов после девятого класса при поступлении учащихся в колледжи и техникумы. Своей точкой зрения глава ведомства поделился в интервью РБК.
На сегодняшний день, по словам Музаева, конкурс в некоторые техникумы выше, чем в вузы. Аттестаты при этом отражают текущие оценки, а к ним, заметил собеседник издания, есть много вопросов.
С учетом этого, добавил он, у многих возникает справедливый вопрос, зачем тогда сдают экзамены в девятых классах. Именно поэтому, по мнению главы Рособрнадзора, требуется сформировать понимание, для чего они проводятся.
Отдельно он обратил внимание на случаи, когда выпускнику дают «красивый» аттестат, чтобы он поступал в техникум, а не шел в 10-й класс.
«При этом при поступлении он будет конкурировать с более сильными детьми, у которых в аттестате выставлены объективные оценки», — подчеркнул собеседник РБК.
И такие ситуации, по его словам, безусловно, не могут не раздражать учащихся.
«Это неравноправие <…> будет еще больше всплывать в техникумах, в развитие которых сейчас вкладывают огромные средства», — добавил он.
На сегодняшний день выпускники девятых классов могут поступить в колледжи и техникумы на основе среднего балла аттестата об образовании, результаты ОГЭ при этом не рассматриваются.