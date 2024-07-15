Результаты ОГЭ предложили учитывать при поступлении в техникумы и колледжи

Музаев: результаты ОГЭ нужно учитывать при поступлении в колледжи

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев предложил учитывать результаты экзаменов после девятого класса при поступлении учащихся в колледжи и техникумы. Своей точкой зрения глава ведомства поделился в интервью РБК .

На сегодняшний день, по словам Музаева, конкурс в некоторые техникумы выше, чем в вузы. Аттестаты при этом отражают текущие оценки, а к ним, заметил собеседник издания, есть много вопросов.

С учетом этого, добавил он, у многих возникает справедливый вопрос, зачем тогда сдают экзамены в девятых классах. Именно поэтому, по мнению главы Рособрнадзора, требуется сформировать понимание, для чего они проводятся.

Отдельно он обратил внимание на случаи, когда выпускнику дают «красивый» аттестат, чтобы он поступал в техникум, а не шел в 10-й класс.

«При этом при поступлении он будет конкурировать с более сильными детьми, у которых в аттестате выставлены объективные оценки», — подчеркнул собеседник РБК.

И такие ситуации, по его словам, безусловно, не могут не раздражать учащихся.

«Это неравноправие <…> будет еще больше всплывать в техникумах, в развитие которых сейчас вкладывают огромные средства», — добавил он.

На сегодняшний день выпускники девятых классов могут поступить в колледжи и техникумы на основе среднего балла аттестата об образовании, результаты ОГЭ при этом не рассматриваются.