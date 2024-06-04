Сегодня 19:09 Жертвы ЕГЭ. Как уберечь детей от срыва во время экзаменов Детский психолог Дугенцова: во время ЕГЭ детям важно чувство защищенности 0 0 0 Фото: Школьники на ЕГЭ. Belkin Aleksey / Global Look Press Происшествия

ЕГЭ

Дети

Школы

Врачи

Экзамены

В Москве школьник покончил с собой накануне ЕГЭ. Психологи советуют родителям внимательно относиться к детям во время экзаменов и обязательно продумать все варианты на случай не слишком высоких баллов. Главное — дать ребенку чувство защищенности и уверенности, что его любят.

Подросток умер из-за ЕГЭ Одиннадцатиклассник совершил самоубийство накануне сдачи ЕГЭ. Его тело нашли соседи в Лазоревом проезде и вызывали скорую помощь. Но медики так не смогли спасти подростка. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», сообщил Telegram-канал SHOT. Выпускник был приемным ребенком, учился в православной школе и сильно переживал из-за того, что плохо сдаст экзамен и не поступит в университет. Родители обращались к врачам, те поставили ему диагноз «легкое когнитивное расстройство».

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Нужна поддержка взрослых Легкое когнитивное расстройство — диагноз, который может поставить только психиатр. Это нарушение формируется достаточно долго, и его невозможно получить в один момент только на фоне ЕГЭ, рассказала 360.ru детский психолог Дарья Дугенцова. Она отметила, что во время госэкзамена спокойствие должны сохранять прежде всего взрослые. Важно помнить: даже если ребенок получит не самую лучшую оценку, ничего страшного не произойдет. Тем более что теперь у школьников почти сразу есть вторая попытка.

С этого года ученики имеют право пересдавать один предмет до конца приемной кампании. Можно попробовать и на следующий год. Родителям нужно заранее продумать, что делать, если ребенок действительно получит плохой результат. Поступать в колледж или на платный факультет вуза? Подождать год и пересдать ЕГЭ? Дарья Дугенцова

Родителям нужно успокаивать ребенка, объяснять, что неудача — еще не конец жизни. Нужны пути отступления, альтернативы, подчеркнула психолог. Лозунг «Только ЕГЭ и никак иначе» не годится — такая категоричность действительно может довести подростка до нервного срыва. «Значимость этого момента необходимо как можно сильнее понизить. Детей и так сильно пугают ЕГЭ в школе. Таким образом просто сильно повышают тревожность ребенка, а это может привести к плохим последствиям», — объяснила Дугенцова.

Интересно В Китае тоже есть свой ЕГЭ — Гаокао. Когда его сдают, возле школ дежурят бригады скорой помощи и полиция. Дело в том, что за списывание во время единого выпускного экзамена дают три года тюрьмы. Зато те, кто честно и с хорошим результатом выдерживает испытания, получают возможность учиться в лучших высших учебных заведениях. В Китае тоже есть свой ЕГЭ — Гаокао. Когда его сдают, возле школ дежурят бригады скорой помощи и полиция. Дело в том, что за списывание во время единого выпускного экзамена дают три года тюрьмы. Зато те, кто честно и с хорошим результатом выдерживает испытания, получают возможность учиться в лучших высших учебных заведениях.

Дугенцова уточнила, что ребенок должен чувствовать свою защищенность и любовь родителей, независимо от того, как он сдаст ЕГЭ. Можно рассказать детям истории о реальных людях, которые добились чего-то в жизни, хотя и не смогли блестяще сдать какие-то экзамены. «Если учитель сильно давит в этом направлении и ребенок уже не справляется, ему стоит обратиться к родителям или детскому психологу. Последний даже после разового приема поможет снизить тревожность и подобрать упражнения, которые подойдут конкретно этой психике ребенка», — подытожила психолог.