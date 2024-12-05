Репетиторов оставят без работы? Школьников решили бесплатно готовить к ЕГЭ

Вице-премьер Чернышенко: школьники будут готовиться к ЕГЭ на бесплатных занятиях

Российским школьникам предложат бесплатные услуги для подготовки к ЕГЭ. Инициативу внесут в Стратегию развития образования, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам, его процитировало РИА «Новости».

«Для повышения качества образования мы планируем заменить репетиторов бесплатными услугами, повышая качество образования учеников», — сказал он.

Чернышенко заявил, что школьники должны сдавать ЕГЭ без привлечения платных специалистов. По словам вице-премьера, эту инициативу изложат в Стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой ее реализации до 2040 года. В разработке Стратегии участвовали около 500 экспертов. Готовый документ представят в марте будущего года.

В сентябре правительство РФ отклонило законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов. Депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что Единый государственный экзамен нанес России травму, которая будет заживать еще 20 лет.