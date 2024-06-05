Ректором РГГУ станет крупный федеральный чиновник

«Ведомости»: Безбородов покинет должность ректора РГГУ в 2024 году

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Ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов может в ближайшее время покинуть свою должность. Об этом сообщили «Ведомости».

Источник издания в межвузовской комиссии рассказал, что ректора уволят из-за ухудшения показателей вуза. По данным рейтинга агентства RAEX, в этом году РГГУ занял 54-е место из 100 лучших вузов страны, а в 2021-м — 45-е.

Близкий к правительству источник издания предположил, что место Безбородова займет «опытный федеральный чиновник». Эту информацию подтвердил и другой собеседник «Ведомостей». По его словам, решение о назначении оформят в ближайшее время.

Ранее правительство решило ликвидировать единственный в Европе филиал МГУ. Он находится в городе Копер на юго-западе Словении. На его базе планировалось открыть факультеты политологии, биологии и других подразделений. Филиал открыли в 2017 году, он был первым представительством МГУ в Западной Европе

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