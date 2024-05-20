Единственный европейский филиал МГУ решили ликвидировать | 360°

Образование 20 мая 2024, 08:01 Единственный европейский филиал МГУ решили ликвидировать Правительство ликвидирует филиал МГУ в Словении, единственный в Европе РИА «Новости»

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В городе Копер на юго-западе Словении закроют единственный в Европе филиал МГУ имени М. В. Ломоносова. Правительство России подготовило проект постановления о его ликвидации, сообщило РИА «Новости».

«Абзац девятый пункта 14 признать утратившим силу. <…> Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Копере», — указали авторы проекта постановления.

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Представитель Минобрнауки подтвердил планы закрыть филиал МГУ в Копере. По его словам, проект постановления кабмина разработали в рамках закрытия представительства в Словении и переименования структурных подразделений вуза.

Договор об открытии филиала в Копере подписали в 2017 году. По информации на сайте МГУ, он стал первым представительством российского вуза в Западной Европе. На его базе планировали запустить работу Московской школы экономики, факультетов политологии, биологии и других подразделений.

Из МГУ отчислили студента, задержанного за сбор денег на помощь Вооруженным силам Украины. Уроженец Одессы учился на факультете фундаментальной медицины МГУ.