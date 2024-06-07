Путин призвал подготовить 1 млн рабочих к 2028 году

Путин заявил о необходимости в подготовке 1 миллиона рабочих для промсектора

Российские колледжи прошли модернизацию в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и обновили образовательные программы для различных секторов промышленности. Но до 2028 года необходимо подготовить для них порядка миллиона специалистов рабочих профессий. Об этом в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил президент Владимир Путин.

Он пояснил, что в дополнительных специалистах нуждаются предприятия авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, обороны и других отраслей.

«Для этих сфер до 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий», — заявил Путин.

Глава государства добавил что к установленному сроку основная доля на рынке труда должна приходиться на специалистов, работающих на производствах с высокой добавленной стоимостью, а значит, и большими зарплатами.

«Задача системы развития кадров — обеспечить такую трансформацию», — подчеркнул президент.

В ходе своего выступления Путин заявил, что профессиональное образование должно ответить на запрос рынка труда, обеспечив его самыми востребованными специалистами. При этом уже работающим сотрудникам работодатели должны предоставить возможность повышать профессиональное мастерство до конца карьеры.