Путин заявил о снижении безработицы до 2,6%

Путин рассказал о снижении безработицы среди молодежи в проблемных регионах

Уровень безработицы России обновил исторический минимум. В апреле этот показатель опустился до уровня в 2,6%. Об этом в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что также сократилась безработица среди молодежи в регионах и населенных пунктах, где проблема оставалась очень острой на протяжении долгого времени.

«Еще 15-20 лет назад вопрос стоял: „Как найти работу?“ А сейчас: „Где найти кадры?“» — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что в новых условиях нужно провести перестройку системы профессионального образования, отвечая на запросы рынка труда по самым востребованным специалистам.

Путин указал на необходимость предоставить уже работающим сотрудникам возможность постоянно повышать свой уровень на протяжении всей трудовой карьеры.

О росте популярности получения образования в рабочих профессиях 360.ru ранее заявила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Она подчеркнула, что количество желающих поступить в колледжи выросло до трех человек на место. Собеседница добавила, что такой эффект дала программа «Профессионалитет», входящая в национальный проект «Образование».