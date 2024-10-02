Президент Владимир Путин приехал в индустриальный парк «Руднево» на открытие первой площадки для практической подготовки студентов московских колледжей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президента сопровождают мэр Москвы Сергей Собянин, министр просвещения Сергей Кравцов и замглавы администрации Максим Орешкин.

Свой приезд Путин приурочил ко Дню среднего профессионального образования, который отмечается в России с 2022 года. Всего в России 3,7 миллиона студентов, обучающихся в колледжах, и 350 тысяч преподавателей и других работников.

Площадка в более чем 90 гектаров включает 21 лабораторию, в которой студенты смогут получать навыки под запрос предприятий.

Ранее в Санкт-Петербурге Путин посетил Специальный технологический центр, в котором, в частности, производят беспилотники «Орлан».