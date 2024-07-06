Путин поздравил участников Европейской географической олимпиады

Путин: успехи на географической олимпиаде говорят о потенциале молодежи России

Фото: РИА «Новости»

Достижения российских школьников на X Европейской географической олимпиаде в Белграде в очередной раз подтвердили авторитет отечественного образования. Об этом в поздравительной телеграмме заявил президент страны Владимир Путин, его слова привела пресс-служба Кремля.

«Поздравляю вас с достойным выступлением на 10-й Европейской географической олимпиаде в Белграде. В ходе соревнований вы продемонстрировали настоящую командную сплоченность, основательные знания и добились высоких результатов. Ваши достижения вновь подтвердили большой потенциал нашей талантливой молодежи и авторитет отечественного образования», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что также заслуживают признания и благодарности неизменная поддержка родителей школьников, труд наставников и преподавателей.

Ранее Путин заявил, что в России продолжат развивать кадровые программы.

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