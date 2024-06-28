Путин заявил, что в России продолжат развивать кадровые программы

Kremlin Pool / via Global Look Press
Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Правительство планирует продолжить развитие кадровых программ для подготовки управленцев. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, его заявление опубликовала пресс-служба Кремля.

Во время видеоконференции с выпускниками Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Путин указал на потребность РФ в новых управленцах, которые смогут реализовывать проекты.

«Страна действительно рассчитывает на вас, на предельную собранность и дисциплину ради достижения общего результата», — отметил он, обращаясь к участникам встречи.

Программа нацелена на подготовку сотрудников, которые впоследствии займут государственные должности федерального и регионального уровней.

Российский лидер также поздравил присутствующих с завершением обучения. Он добавил, что из 463 участников проекта 57 выпускников стали главами российских регионов.

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