Путин поручил ввести во всех школах новую должность

Президент России Владимир Путин распорядился ввести должность советника по воспитанию в учреждениях школьного образования. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Согласно поручению главы государства, новая должность появится во всех государственных школах страны. Распоряжения об этом получили правительство и региональные власти, которые должны их исполнить до 1 октября 2025 года. Чиновники ежегодно будут отчитываться о выполнении работ по этому вопросу.

Минпросвещения совместно с Росдетцентром до 1 июля организуют методическое обеспечение и сопровождение деятельности регионов в связи с введением должности советника по воспитанию.

Ранее Путин предложил запустить программу «Детская книжная карта» с 2026 года. Глава государства отметил, что книги должны быть доступны каждому.