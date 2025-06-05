Президент Владимир Путин предложил запустить программу «Детская книжная карта» с 2026 года для повышения доступности детских книг. Об этом глава государства заявил на совете по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

По его словам, книга — неотъемлемая часть семейных традиций и воспитательного процесса. Путин подчеркнул, что детские книги открывают путь в мир классической литературы с высокими нравственными ценностями, поэтому должны быть доступны каждому.

«В этой связи предлагаю с 2026 года запустить программу „Детская книжная карта“ по аналогии с „Пушкинской картой“, которая дает школьникам возможность посещать кино, выставки, театры и музеи», — сказал президент.

Глава государства уточнил, что карты будут иметь номинал в три тысячи рублей, ее сможет получить ребенок с трех до шести лет.

Ранее Путин поручил создать рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи.