Путин поручил включить курс по русскому языку в программу вузов
Путин поручил включить курс «Русский язык как государственный» в программу вузов
Президент России Владимир Путин поручил включить в программу отечественных вузов курс «Русский язык как государственный». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Минобрнауки России обеспечить включение дисциплины „Русский язык как государственный“ в обновленные федеральные образовательные стандарты высшего образования (социогуманитарную часть „фундаментального ядра“)», — говорится в тексте поручения главы государства.
Ответственным назначили министра науки Валерия Фалькова, доклад необходимо предоставить до 1 декабря 2029 года.
Также Путин поручил правительству при участии исполнительных органов регионов подготовить предложения о поддержке издания художественной литературы на языках народов России. Ответственным определили премьер-министра Михаила Мишустина, срок доклада — 1 декабря 2026 года.
Ранее глава МИД Сергей Лавров объяснил роль русского языка в упрочении мира.