Лавров объяснил роль русского языка в упрочении мира
Лавров: русский язык играет объединительную роль в упрочении мира в Евразии
Русский язык взял на себя объединительную роль в упрочении добрососедства и мира в пространстве Евразии, а также в формировании новой архитектуры безопасности. Об этом в видеообращении по случаю Дня русского языка заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Особо хотел бы отметить объединительную роль русского языка на евразийском пространстве, формирования архитектуры безопасности и взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркнул министр.
По его словам, защита тех, для кого русский язык является родным, относится к приоритетам внешней политики России.
«Продолжим решительно противодействовать проявлениям языковой дискриминации и русофобии, где бы они ни имели место», — добавил Лавров.
Президент России Владимир Путин ранее предложил сделать русский язык ядром системы высшего образования.