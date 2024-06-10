Процедуру проведения ЕГЭ призвали изменить. Скандал в Воронеже дал о себе знать

Комитет Госдумы предложит изменить процедуру ЕГЭ после скандала в Воронеже

Фото: РИА «Новости»

Комитет Госдумы по просвещению подготовит проект изменений в процедуру организации ЕГЭ. Предложения вынесут на общественное обсуждение. Об этом заявила глава комитета Ольга Казакова, ее процитировало РИА «Новости».

По ее словам, предложения внесут в Госдуму в весеннюю сессию. Идея об изменениях в процедуре проведения тестирования появилась после общественного резонанса вокруг случаев досмотра школьников в некоторых российских городах.

Многие учащиеся пожаловались, что охранники и наблюдатели во время проведения единого государственного экзамена проявляли грубость по отношению к ним. Самый крупный скандал вспыхнул в Воронеже и Чувашии, где подростков заставляли раздеваться для прохождения досмотра.

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