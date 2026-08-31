Программы по беспилотникам внедрили более 50 российских вузов

Минобрнауки: более 50 российских вузов включили в программы модули по БАС

Более 50 российских вузов начали использовать в учебном процессе программы и модули по беспилотным авиационным системам (БАС). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

В Минобрнауки уточнили, что в подготовке специалистов по беспилотникам примут участие ведущие российские вузы и предприятия отрасли.

Работу над подготовкой подобных образовательных курсов начали еще в 2023 году. За это время ведомство вместе с промышленными предприятиями разработало и внедрило более 10 модулей.

Студентам предстоит изучить проектирование, производство и применение беспилотных авиасистем. Программы охватят сельское хозяйство, транспорт, геологоразведку и строительство.

Тем временем в Дмитровском округе объявили набор школьников на курс «Основы управления БПЛА». Занятия начнутся в сентябре при поддержке мотоклуба «Ночные волки» и местного управления образования.