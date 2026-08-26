Курс по управлению дронами откроют для школьников в Дмитровском округе

В округе открыт набор на программу «Основы управления БПЛА». Занятия начнутся в сентябре, курс реализуется при поддержке мотоклуба «Ночные волки» и Управления образования администрации округа.

Программа рассчитана как на новичков, так и на ребят, которые уже имеют базовые знания о беспилотных технологиях. На занятиях школьники старше 12 лет познакомятся с историей и видами беспилотников, разберутся в устройстве FPV-дрона и работе его основных компонентов: рамы, винтомоторной группы, полетного контроллера, регулятора оборотов, видеосистемы, системы управления и аккумуляторов.

Большая часть курса посвящена практике. Ребята будут самостоятельно собирать и настраивать оборудование, тренироваться на специализированных симуляторах, осваивать профессиональную аппаратуру управления, а затем переходить к реальным полетам. Отдельное внимание уделят технике безопасности.

Глава округа Михаил Шувалов отметил, что беспилотные технологии сегодня применяются во многих сферах — от промышленности и сельского хозяйства до мониторинга территорий. Поэтому важно давать детям возможность знакомиться с ними еще в школе: на курсе ребята смогут сами собрать аппарат, разобраться, как он работает, и научиться им управлять. Для кого-то такое увлечение может стать первым шагом к будущей профессии.

Подать заявление можно через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Для записи необходимо выбрать группу № 1021052 «Основы управления БПЛА».