Победителем конкурса «Учитель года» стал преподаватель физики из Петербурга

Победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2024» стал Леонид Дедюха — преподаватель физики в петербургской гимназии № 56. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Церемония награждения прошла в Кремлевском дворце. Лауреат конкурса напомнил, что педагоги учат и воспитывают тех, в чьих руках будет будущее страны. Награду учителю вручили зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

Вице-премьер назвал профессию педагога героической и отметил, что ее выбирают по зову сердца.

«Мы бесконечно ценим и уважаем ваши успехи, достижения и будем их обязательно отмечать, делать это регулярно», — подчеркнул он.

Победителем конкурса «Первый учитель» объявили преподавателя начальных классов школы № 2 из белгородского поселка Чернянка Светлану Редченко, а воспитателем года стала сотрудница детского сада № 9 в Геленджике Татьяна Раннинен. Награду за победу в номинации «Директор года» получил директор екатеринбургской школы № 1 Алексей Махновецкий.

Ранее президент Владимир Путин провел встречу с победителями конкурса «Учитель года». Он поздравил педагогов с профессиональным праздником и указал на важность их работы.