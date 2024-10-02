Путин в режиме видеоконференции встретится с лучшими учителями страны

Президент Владимир Путин 3 октября поговорит с педагогами и директорами, которые стали лауреатами конкурса «Учитель года России». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства проведет встречу в режиме видеоконференции. На мероприятие, помимо лауреатов конкурса, пригласят учителей, ставших финалистами телепроекта «Классная тема!»

Это телешоу создали по поручению Путина в 2023 году. В рамках телепроекта педагоги представляли авторские уроки по различным школьным предметам, подавая материал в доступной и увлекательной форме.

Ранее журналист Павел Зарубин рассказал, что российский лидер планирует в начале октября участвовать в мероприятиях, посвященных второй годовщине вхождения новых территорий в состав страны. Также он соберет на заседание постоянных членов Совбеза.