Планшет вместо рюкзака. Какие гаджеты помогут школьникам в новом учебном году

Тяжелый рюкзак, шумный телевизор и забытые задания остались в прошлом: современные гаджеты помогут школьникам учиться с комфортом и держать все важные дела под контролем. В возможностях и пользе техники разбирался 360.ru.

Электронная книга или планшет заменят десяток учебников, снизят нагрузку на спину школьника и помогут работать с обучающими материалами. Важно проследить, чтобы у техники был режим чтения. Он сделает экран более комфортным и безопасным.

«Есть подсветка для защиты зрения. Она приобретает желтый оттенок, и читать книги становится намного легче», — рассказал 360.ru консультант магазина электроники Денис Порхунов.

Преподаватель программирования и ИТ-специалист Кирилл Ситнов отметил пользу умной колонки в обучении современных детей. Такой гаджет объяснит сложные темы, проведет викторины, поможет подготовиться к диктантам и напомнит о заданиях.

Не будут лишними и умные часы с будильником и таймером. С их помощью родители могут связаться с ребенком и отслеживать его местоположение.

Наушники с шумоподавлением помогут ребенку сосредоточиться и слушать аудиоуроки.

Однако практическая польза техники будет напрямую зависеть от подхода и внимания самих родителей. Именно они должны научить школьника использовать ее для учебы, а не только для игр.

Кроме того, с 1 сентября российским ученикам лучше оставлять технические новинки дома: в силу вступит приказ Минпросвещения о запрете использования мобильных телефонов во время занятий.