Первокурсники Академии МЧС приняли присягу на ВДНХ

Торжественное приведение к присяге курсантов Академии государственной противопожарной службы МЧС прошло на ВДНХ. Первокурсники произнесли клятву, в которой дали обещания в верности Родине и интересам народа и государства. Всего в мероприятии приняли участие 280 молодых людей.

К ним обратился глава МЧС Александр Куренков. Он назвал курсантов частью большой команды ведомства и поблагодарил за выбор важной и благородной профессии.

«Ваша работа будет связана с опасностью и риском, а основой вашей деятельности станет не только профессионализм, но и мужество, самоотверженность и готовность прийти на помощь», — заявил Куренков.

Поздравить курсантов пришли руководители и ветераны МЧС, сотрудники московских управ, а также представители иностранных государств.

В конце августа курсанты Академии гражданской защиты МЧС провели тренировку по антитеррору. По легенде, студентам предстояло пресечь захват террористами группы заложников.