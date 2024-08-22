Тренировка по антитеррору прошла в Академии гражданской защиты МЧС в Химках

Для воспитанников Академии гражданской защиты Министерства чрезвычайных ситуаций России организовали тренировку по антитеррору. По легенде участники пресекли захват вымышленных заложников.

Участие в тренировке по антитеррору принял личный состав академии. Занятие провели под руководством территориального подразделения федеральной службы безопасности совместно с представителями министерства внутренних дел России, Росгвардии, главного управления МЧС по Московской области и администрации Химок.

На тренировке создали обстановку, максимально приближенную к реальной. По легенде вооруженные боевики ворвались в академию для захвата заложников. Вымышленное преступление оперативно пресекли воспитанники академии. На учениях отработали действия суточного наряда, профессорско-преподавательского состава, курсантов и военнослужащих академии при вооруженном нападении.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».