Педагогам из новых регионов пообещали зарплату на среднероссийском уровне

Путин: зарплата педагогов в новых регионах должна быть на среднем по РФ уровне

Заработная плата педагогов в новых регионах России должна достигнуть среднероссийского уровня. На это указал президент Владимир Путин на Конгрессе молодых ученых.

«Будем делать, чтобы это (зарплата — прим. ред.) не только достигло среднероссийского уровня, а чтобы это по известному направлению было и выше», — сказал глава государства.

В беседе с ректором Донбасского государственного технического университета Путин отметил, что педагоги занимаются одним из важнейших направлений для будущего страны в образовании, науке, экономике, промышленности и сельском хозяйстве — подготовкой специалистов.

Президент также отметил, что материальная составляющая, в том числе жилье и заработная плата, играет важную роль. В Донбассе, добавил Путин, сейчас делают первые шаги по возрождению науки и образования.

Российский лидер подчеркнул, что безработицы в России фактически нет и исключил ее связь с развитием искусственного интеллекта.