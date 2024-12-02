Путин исключил связь искусственного интеллекта и безработицы

Технологии искусственного интеллекта не приведут к потере рабочих мест. Об этом на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых заявил президент России Владимир Путин. Трансляция встречи доступна на канале Кремля на RuTube .

Так глава государства оценил рассказ главы направления по исследованиям данных Центра искусственного интеллекта блока «Сервисы» Сбербанка Антона Вышинского.

Он рассказал президенту России о разработке нового сервиса искусственного интеллекта, который занимается синхронным переводом. Новинку представили на Международном конгрессе молодых ученых.

Путин отметил, что несмотря на фактически полную замену живого переводчика на технологичного люди без работы не останутся, а перепрофилируют сферу своей деятельности.

«Конечно, какое-то сокращение есть, перепрофилирование есть и будет, но внедрение этих технологий не ведет к повышению безработицы. Вот что важно», — заявил российский лидер.

Ранее британский певец Эд Ширан признался, что его пугает ускоренное развитие искусственного интеллекта. Исполнитель добавил, что если все продолжится, то люди могут остаться без работы, воплотив в реальности сюжеты фантастических фильмов о порабощении человечества машинами.