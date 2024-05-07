Участниками проекта «Инженерный класс в московской школе» стали более трех тысяч учеников | 360°

Образование 07 мая 2024, 08:27 Участниками проекта «Инженерный класс в московской школе» стали более трех тысяч учеников Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Проект «Инженерный класс в московской школе» дал более чем трем тысячам столичных старшеклассников возможность в реальности познакомиться с технологическим процессом производства на предприятиях Москвы. В первом квартале 2024 года к проекту присоединились более 60 промышленных площадок из 16 отраслей промышленности. Об этом рассказал министр правительства Москвы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«За январь–март для школьников провели свыше 165 экскурсий. В рамках проекта молодые люди посетили промпредприятия столицы, познакомились с технологическим процессом производства, изучили работу станков и оборудования, наблюдали за действиями специалистов», — рассказал он.

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Проект «Инженерный класс в московской школе» запустил департамент образования и науки Москвы. Одним из его ключевых партнеров стал департамент инвестиционной и промышленной политики.

Главная цель обучения в инженерных классах — популяризация технических специальностей среди старшеклассников и формирование кадрового резерва из выпускников школ, которые выбрали для себя профессии в высокотехнологичных отраслях.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Проводимые в рамках проекта экскурсии для школьников носят практико-ориентированный характер. Их разработали методисты Института развития профильного обучения Московского городского педагогического университета. В ходе знакомства с производством ученики профильных классов сразу погружаются в свою будущую профессию.

Для будущих инженеров экскурсии на предприятия — возможность не только оценить масштабы индустриального развития Москвы, но и сразу представить себя частью этого процесса, понять, к чему можно приложить свои знания и таланты. Старшеклассники видят реальное производство, работу коллективов, технологические процессы. Все это помогает им утвердиться в намерении работать в этой отрасли в будущем и определиться с образовательной и профессиональной траекторией. Михаил Силантьев И.о. директора Института развития профильного обучения МГПУ

Во время тура на завод «Экопласт» (входит в «Корпорацию Экополис») школьники увидели экологический процесс переработки корпусов электроники и бытовой техники, когда смесь из различных полимеров разделяют по видам. Предприятие входит в единственный в России комплекс по экологичной утилизации электроники и производства вторичной продукции.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Среди других экскурсий, которые провели для учеников инженерных классов московских школ, стали косметический завод «Фаберлик», а также Щербинский лифтостроительный завод, обеспечивший подъемниками более 240 тысяч подъездов многоэтажных домов.

Инженерные классы технологического, химического, авиастроительного и космического профилей сегодня работают в 225 школах Москвы. Обучение с углубленным изучением точных наук инженерной практикой, робототехникой и технологиями современного производства проходят более 10 тысяч детей и подростков. Больше информации о предпрофессиональном образовании в столице можно узнать на сайте «Школа.Москва».