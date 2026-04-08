Отчислять из школы за плохое поведение могут начать уже в 2027 году

Механизм отчисления хулиганов из школы могут создать к 2027 году. Об этом глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил в беседе с ТАСС .

С 1 сентября 2027 года во всех российских школах введут единую оценку поведения. По словам Фадеева, главная задача — защитить учителей от беспредельного хамства.

СПЧ предлагал наказывать вплоть до отчисления за неудовлетворительную оценку поведения. Но только в крайних случаях: когда ученик нападает на учителя, оскорбляет его, постоянно срывает уроки. Фадеев напомнил о недавней трагедии в Пермском крае, где ученик убил учительницу.

«Вот с ним же надо было раньше что-то делать, не доводить до этой трагедии. Эта трагедия лишний раз подтверждает, что проблема не решена», — сказал Фадеев.

По его словам, нужны внутренние инструкции Минпросвещения, так как непонятно, куда девать таких учеников. Он предположил, что придется создавать специальные школы или переводить их на домашнее обучение.

Ранее в Минпросвещения рассказали о критериях оценки поведения школьников.