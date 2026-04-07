Минпросвещения назвало критерии для оценки поведения школьников
При выставлении оценки за поведение школьников педагоги будут учитывать дисциплину, учебную активность, личные качества и участие в жизни учебного заведения. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения.
В министерстве уточнили, что одним из критериев станет соблюдение дисциплины. Речь идет об участии в уроках без опозданий, разговорах не по теме и использовании мобильных телефонов, а также о соблюдении школьного распорядка во внеурочное время.
Кроме того, при оценке поведения учтут социальное взаимодействие ученика: умение работать в команде, разрешать конфликты и проявлять эмпатию. В список критериев также вошли ответственность, бережное отношение к школьному имуществу и участие в общественно полезном труде.
Отдельно в Минпросвещения назвали учебную активность. В нее включили готовность к урокам, выполнение домашних заданий и конструктивную обратную связь с учителями и одноклассниками.
Еще одним критерием станет участие в школьных мероприятиях и проектах, в том числе в занятиях «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты» и проектах «Движения Первых».
«Введение объективной оценки поведения учащихся позволит повысить прозрачность взаимодействия участников образовательного процесса и поддержать учителя. Системная фиксация конкретных фактов несоблюдения школьных требований учениками снизит необоснованные обвинения в адрес педагога» — прокомментировал нововведение министр просвещения Сергей Кравцов.
Ранее в ведомстве сообщили, что единую оценку поведения школьников внедрят во всех российских школах с 1 сентября 2027 года. В 2026/2027 учебном году в 10 школах каждого региона страны пройдет апробация модели.