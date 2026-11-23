В России завершился основной этап приема заявлений на участие в итоговом сочинении, которое пройдет 2 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«Через „Госуслуги“ подано свыше 265 тысяч заявлений — это порядка 90% от общего числа заявлений в 53 регионах, где доступен сервис», — подчеркнули в ведомстве.

Сами дети подали 99% заявок, и только 1% — их родители.

В Рособрнадзоре отметили, что такой способ экономит время школьников, весь процесс занимает несколько минут. Вместе с тем снижается административная нагрузка — школы и региональные центры обработки информации благодаря автоматической передаче сведений сэкономили около 20 тысяч человеко‑часов.

Выпускники прошлых лет могут написать итоговое сочинение в дополнительные даты — 3 февраля и 14 апреля 2027 года. Подать заявки также можно на «Госуслугах».

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