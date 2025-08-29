Определена продолжительность школьного дня в 2025 году

Минпросвещения: школьный день ограничат временными рамками от 08:00 до 19:00

Министерство просвещения России определило единые требования к организации учебного процесса во всех школах страны. С документом ознакомилось РИА «Новости» .

Занятия в школах должны будут начинаться не ранее 08:00.

«Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны завершаться не позднее 19:00», — пояснил начальник нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергей Пепеляев.

В документе четко оговорено, как распределят смены для разных классов. Ученики пятых и девятых классов, как и дети-инвалиды должны учиться только в первую смену.

Министерство при разработке документа приняло во внимание санитарные правила и нормы.

Ранее Минпросвещения рекомендовало сделать школьные линейки не только безопасными, но и интересными. В новом учебном году ученикам на первом внеурочном занятии расскажут, зачем человеку учиться.