Минпросвещения опубликовало рекомендации по школьным линейкам

Институт изучения детства, семьи и воспитания, входящий в состав Министерства просвещения, разработал рекомендации по организации Дня знаний для школ и колледжей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Министр Сергей Кравцов назвал главной целью линейки сделать ее безопасной и интересной для школьников. Центральным событием станет вынос государственного флага с исполнением гимна. Темой первых в новом учебном году «Разговоров о важном» обозначили «Зачем человеку учиться?».

Место проведения линейки — актовый, спортивный зал или улица — определяет сама школа в зависимости от погоды.

