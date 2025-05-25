Обществознание уберут из программы 6-7 классов

Предмет «Обществознание» исключат из школьной программы для 6-7 классов с 1 сентября 2025 года. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минпросвещения России.

«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8-11 классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9-11 классов», — уточнили в министерстве.

Как заметила директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елена Приступа, изменения будут вводиться постепенно в течение двух лет, чтобы адаптировать школьное обучение к современным вызовам. Кроме того, сделать его максимально гибким.

По ее словам, успех подобных нововведений всегда зависит от четких целей. Другими словами, не только от содержания предмета, но и того, на какие метапредметные результаты они ориентированы.

Ранее замглавы городского округа Коломна Лариса Лунькова рассказала, что самыми востребованными предметами, выбранными выпускниками для сдачи ЕГЭ, стали обществознание и информатика.