Основной этап сдачи единого государственного экзамена начался в Коломне

Государственная итоговая аттестация стартовала в школах, лицеях и гимназиях городского округа. В этом году в образовательных учреждениях Коломны и Озер насчитывается 3524 выпускника, 954 из которых заканчивают одиннадцатый класс, а 2570 — девятый.

Заместитель главы городского округа Лариса Лунькова рассказала, что в Коломне открыты шесть пунктов сдачи ЕГЭ для одиннадцатиклассников и 11 пунктов ОГЭ для девятиклассников. Самые востребованными предметами, которые выпускники выбрали для сдачи ЕГЭ, стали обществознание и информатика.

Принимать государственные экзамены помогут более 600 учителей. В экзаменационных пунктах будут находиться медики и независимые наблюдатели. Всем ответственным службам муниципалитета поручено обеспечить спокойную обстановку, чтобы школьники могли сосредоточиться на экзаменах. Работники благоустройства, дорожники и строители предупреждены о том, чтобы рядом с пунктами в дни сдачи экзаменов не проводили никаких шумных работ.

Основной этап сдачи единого государственного экзамена продлится с 23 мая по 11 июня.