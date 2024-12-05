Новый порядок зачисления в вузы утвердили в России

Порядок поступления в российские вузы на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры с 1 марта 2025 года изменят — он будет действовать по новым правилам. Утвержденный министерством образования и науки документ появился на портале нормативно правовых актов .

Документ установил новые сроки зачисления абитуриентов. Теперь вузы обязаны зачислять на бюджетные места в бакалавриаты и специалитеты поступающих по квотам 2–3 августа, основной этап зачисления закончится 6−7 августа, а 10−11 августа — дополнительный. Прием на платные места продолжится до 30 сентября.

Сроком окончания зачисления в магистратуру по основному приему выбрали 29 августа. Дополнительное зачисление завершится 20 сентября, а до 30 сентября должны зачислить на платную форму обучения. Также с 2025 года поступить в магистратуру можно через новый сервис на портале госуслуг.

Участникам специальной военной операции, героям России, а также их детям расширили квоты. Теперь они смогут поступать не только на специальные места в вузах, а также в рамках общего приема. Победители и призеры олимпиад сохранили право на поступление без экзаменов, но им предоставили не более 70% от общего числа бюджетных мест.

Кроме того, абитуриентам для поступления больше не нужно подавать оригинал аттестата. Достаточно отправленного заявления о согласии, которое можно отправить через «Госуслуги». Но в этом случае есть ограничение: желающий поступить сможет выбрать только один вуз и одну специальность.

В конце сентября Министерство образования и науки дало вузам право менять вступительный экзамен по иностранному языку на историю, географию или информатику для проверки знаний абитуриентов, поступающих на направления «Экономика» и «Менеджмент». Технические вузы могут заменить профильную математику на экзамен по физике. Нововведения вступят в силу в 2025 году.