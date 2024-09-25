В России могут установить новые экзамены для поступления в вузы

В России планируют ввести новые экзамены для поступления в высшие учебные заведения. Обновленный список требований Минобрнауки опубликовало на портале нормативных правовых актов.

Для ряда специальностей министерство предложило отменить экзамен по иностранному языку, посчитав этот предмет ненужным для большинства направлений. Речь идет о программах обучения по специальностям «Экономика» и «Менеджмент».

Сейчас многие вузы предлагают абитуриентам выбор между иностранным языком и обществознанием в качестве вступительного экзамена, в то время как некоторые учебные заведения делают иностранный язык единственным обязательным предметом. В Минобрнауки уточнили, что в качестве альтернативы иностранному языку могут рассматриваться история, география и информатика.

Кроме того, для поступления в технические университеты обязательным экзаменом может стать физика, а не профильная математика, как это принято сейчас. Для тех, кто хочет стать педагогом, предлагается сдавать экзамен по профильному предмету.

Министерство считает, что текущий перечень вступительных испытаний нуждается в обновлении в соответствии с содержанием федеральных государственных образовательных стандартов. Новый перечень может вступить в силу уже с 2025 года.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский предложил сократить срок обучения в российских школах и вузах. В Госдуме раскритиковали эту идею.