Некоторые вузы начнут начислять допбаллы за индивидуальные достижения абитуриентов

Ряд российских вузов внесли изменения в правила поступления. Некоторые университеты будут начислять дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении, сообщил ТАСС .

К этим вузам относятся МФТИ, РАНХиГС, РГГУ, РУДН, НИУ ВШЭ, МГТУ имени Баумана, РГСУ и РЭУ имени Плеханова.

Согласно с приказом Минобрнауки, российские университеты утвердили правила приема. Приемная кампания в балакавриат начнется 20 июня.

В 2025 году абитуриенты при приеме на целевое обучение вузы могут получить дополнительные баллы, если они участвовали олимпиадах и других профориентационных мероприятиях. Призеры определенных олимпиад также получили возможность поступить в некоторые университеты без вступительных испытаний.

«Следует обратить внимание, что для использования особого права поступающий должен сдать ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады, не менее чем на 75 баллов», — отметила проректор по учебной работе РГСУ Янина Шимановская

Ранее РАНХиГС и РЭУ имени Плеханова Плеханова увеличили число мест в вузах. В некоторых университетах для ряда направлений убрали испытания по иностранному языку.