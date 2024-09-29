Недовольным родителям школьников в Калининграде предложили учить узбекский язык

Житель Калининграда пожаловался в «Русскую общину» на директора школы № 7. Женщина посоветовала родителям и классному руководителю одного из классов выучить узбекский язык из-за большого количества поступивших детей мигрантов. Об этом сообщил телеканал «Царьград» .

Родителей учеников возмутило, что в первом классе появились шесть ребят, совсем не владеющих русским языком. Эти дети якобы мешали вести уроки.

После того, как проблему обсудили в родительском чате, отец одного из приезжих, по информации телеканала, стал угрожать недовольной матери. На собрании директор школы призвала коренных жителей войти в положение и в шутку посоветовала выучить узбекский язык.

Один из родителей обратился за помощью в «Русскую общину». Юрист организации поинтересовался у сотрудников школы, имели ли дети регистрацию по месту жительства, и предложил равномерно распределять между классами зачисленных мигрантов.

Проблему обучения детей мигрантов в российских школах обсуждали в Госдуме. Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил принимать их на платной основе, а не за счет бюджета.