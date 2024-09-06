Детей мигрантов призвали брать в школы за деньги

В Госдуме предложили рассмотреть законопроект, который позволит детям мигрантов учиться в российских школах только на платной основе. Подробности инициативы депутат ГД Ярослав Нилов рассказал с Ura.ru .

«Мало того, что обучение для них бесплатное, так еще и свои порядки устанавливают, навязывая чуждую субкультуру. Пожалуйста — если родители-иностранцы хотят, пусть устраивают своих детей в наши образовательные учреждения на коммерческой основе», — сказал он.

Нилов отметил, что в родительских сообществах страны регулярно поднимают вопрос о влиянии мигрантов на качество обучения в образовательных учреждениях. Часто их дети плохо говорят по-русски или вовсе не знают его.

По словам депутата, иногда в классах число детей мигрантов превышает количество российских школьников. Это затрудняет образовательный процесс.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что детей мигрантов необходимо заставлять учить русский. Он назвал ненормальной ситуацию, когда три четверти первоклашек в российской школе не владеют языком.